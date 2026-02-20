УАЗ с туристами ушел под лед у мыса Хобой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

По предварительным данным, погибли люди.

Днем 20 февраля на льду Байкала в районе мыса Хобой автомобиль «УАЗ» с туристами провалился в полынью — по предварительным данным, погибли люди. Информацию о ЧП подтвердили власти региона, а Следственный комитет и транспортная полиция начали проверки и возбудили уголовное дело.

Мыс Хобой (остров Ольхон) — один из самых популярных зимних маршрутов у туристов.

Время ЧП и первые сообщения

По предварительной информации транспортной полиции, сигнал о происшествии поступил около 15:30 по местному времени. Параллельно в других сообщениях указывалось, что все случилось в обеденное время — точные обстоятельства и хронологию сейчас уточняют.

На месте сразу начали работать экстренные службы, а информация о пострадавших поначалу проходила как уточняемая.

Сколько человек было в машине

По предварительным данным, в УАЗике находились 9 человек.

Одновременно звучала тяжелая предварительная оценка: в машине могли погибнуть 7 человек. Остальных пассажиров и водителя продолжают искать, предполагая худший исход.

Поиски

К месту трагедии направили спасателей Сахюртинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. По данным пресс-службы, группа выдвинулась в составе:

двух единиц техники;

пяти спасателей.

Отдельно подчеркивалось, что им предстоит пройти около 75 километров, и уже после прибытия ожидались более точные сведения о ситуации.

Реакция властей и уведомление консульства

О происшествии публично сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также отмечалось, что туристы были гражданами Китая, и Генеральное консульство КНР в Иркутске уведомили о случившемся.

Уголовное дело и статьи

После ЧП в Иркутской области возбудили уголовное дело. Следственные органы СК России по региону квалифицировали ситуацию по двум составам:

ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц;

ч. 3 ст. 293 УК РФ — халатность.

Что делают следователи

На месте работает следственно-оперативная группа: следователи СК, полиция и МЧС. Параллельно транспортная полиция проводит собственную проверку.

Сообщается, что:

идут поисковые мероприятия;

устанавливаются все обстоятельства происшествия;

допрашивают очевидцев;

беседуют с представителями системы профилактики, отвечающими за безопасность на водном объекте.

Почему эта точка на Байкале важна

Мыс Хобой зимой — магнит для туристов, но выезд на лед в такие места безопасен только при строгом соблюдении правил и маршрутов. Именно то, как была организована перевозка и соблюдались ли требования безопасности, сейчас и станет ключевым вопросом для следствия.

