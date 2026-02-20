Огонь по врагу: как работает «стальная» бригада Росгвардии на СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Артиллеристы продолжают зачистку района Волчанских Хуторов, не позволяя противнику перегруппироваться.

Эксклюзивные кадры с севера Харьковской области. Благодаря сильному снегопаду, который помешал работе вражеских дронов, съемочная группа «Известий» смогла попасть на позиции нашей артиллерии. Бойцы ведут огонь по врагу, который отступил из Волчанска, а сейчас пытается закрепиться в окрестных селах.

Из расположения «стальной» бригады — репортаж корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Это эксклюзивные кадры населенного пункта Волчанские Хутора, который сейчас зачищают от ВСУ. Небольшое село. Пригород Волчанска. Наши орудия методично выбивают врага из опорников, в которые он превратил каждое здание.

«Работает здесь артиллерия. Все хорошо слышно. Мы на позициях 116-й бригады Росгвардии», — отметил корреспондент.

На этом направлении бойцы легендарной бригады вместе с другими подразделениями расширяют так называемую зону безопасности. Журналисты идут к расчету Д-30, который должен отработать по конкретной цели.

Безопасность личного состава превыше всего. Орудие замаскировано, расчет уже подготовил его к бою, связь держат с командиром огневого взвода в пункте управления.

Первый снаряд упал в районе цели. Это была так называемая пристрелка.

«Ну вот, после корректировки начинается работа, слышна команда расчет в укрытие. Сейчас ждем информации. Может быть, нужно скорректировать орудие», — показал корреспондент.

Второй и последующий выстрелы точно поразили живую силу противника.

«Все. Сейчас маскируют орудие ребята и уходим с позиции», — отметил корреспондент.

Разведка дает цели постоянно. Вот кадры воздушного мониторинга — украинский боевик выходит из укрытия, перемещается в другое здание. Расчет занес цель в список и отработал.

— Ротации срываете?

— Бывает, да, срываем. Получается, если они где готовят накат, делаем туда удар, и они отступают.

— Они шестериками заходят? Или тройками? Как вообще?

— По-разному бывает: и тройки, и шестерки пытаются. Бывает, до десяти человек пытаются. Ищут слабые места, но мы срываем это все.

Под огнем все: техника, пункты управления, БПЛА. Одно из таких серьезных укреплений расчет Росгвардии уничтожил с первого захода, за что и был награжден медалью Жукова.

«На тот момент мы работали в три орудия, отработали очень быстро. Получилось, что мы разбили в первом же, три выстрела, пункт управления», — рассказал боец Росгвардии.

Журналисты покинули позицию в сопровождении бойцов, пока позволяет обстановка. Работу вражеских БПЛА заглушил сильный снегопад. 116-ю бригаду Росгвардии не зря называют «стальной». Это название они подтверждают и выстрелом, и характером.

