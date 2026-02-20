ВСУ атаковали беспилотником школу в Энергодаре, где находились 700 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Здание образовательного учреждения получило повреждения.

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по территории школы № 4 в Энергодаре. В момент атаки в здании находились около 700 человек. Об этом сообщает глава города Максим Пухов.

По информации мэра, в результате удара здание образовательного учреждения получило повреждения. При этом, по предварительным данным, среди находившихся внутри людей пострадавших нет.

Энергодар регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В городе расположена Запорожская атомная электростанция, что делает его одним из наиболее чувствительных участков в зоне конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Севастополе в результате атаки Вооруженных сил Украины погиб 30-летний мужчина. По его словам, бригада скорой помощи оперативно прибыла на место происшествия, однако спасти пострадавшего не удалось.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего и призвал жителей оставаться в укрытиях до официального отбоя сигнала воздушной тревоги. Он также попросил сообщать о происшествиях и обнаружении опасных предметов по номеру 112.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.