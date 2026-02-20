Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Трагедия произошла в районе мыса Хобой на острове Ольхон.

Автомобиль с туристами провалился под лед на озере Байкал в районе мыса Хобой. По предварительным данным, есть погибшие. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

Трагедия произошла днем 20 февраля. Под лед ушел автомобиль УАЗ, в котором находились девять человек.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, а также по части 3 статьи 293 УК РФ — халатность.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в которую входят следователи СК, сотрудники полиции и МЧС. Проводятся поисковые мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«На место выдвинулись две единицы техники и пять спасателей байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России», — уточнили в МЧС в беседе с 5-tv.ru.

Следователи допрашивают очевидцев трагедии и представителей органов системы профилактики, отвечающих за безопасность на водном объекте.

Мыс Хобой на острове Ольхон является одним из самых популярных туристических направлений на Байкале. В зимний период выезд на лед допускается только при соблюдении строгих мер безопасности и по официально разрешенным маршрутам.

