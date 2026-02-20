В Дагестане произошел камнепад, остановивший движение транспорта на пять дней

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Чтобы убрать валуны нужна специальная техника.

В Республике Дагестан — в Цунтинском районе — произошел камнепад, который завалил дорогу «Цебари — Шапих». Трассу не могут расчистить уже пятые сутки. Кадры с места происшествия публикует 5-tv.ru.

Судя по видео, посреди дороги лежат большие камни. Именно они мешают проехать водителям. Рядом также дежурит скорая помощь. О пострадавших информация не поступала.

Из-за завалов жители ближайших населенных пунктов вынуждены объезжать затор через Эльбокоский перевал. Однако на той дороге полно снега. В итоге грузовики также застревают на пути.

Как сообщили в «Дагестанавтодоре», камнепад произошел еще 16 февраля. По информации ведомства, для расчистки трассы потребуется рыхление негабаритных валунов. На это понадобится время. На место уже пригнали необходимую для этих работ технику.

