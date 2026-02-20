Свидание с поп-королем: Киркоров подготовил уникальный сюрприз для поклонников

Киркоров: поклонники могут выиграть встречу со мной из лимитированного тубуса

Фото, видео: Пресс-служба ЕМГ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист организовал необычную акцию совместно с художником Максимом Тараном.

Возможность свидания с поп-королем российской эстрады получит один из зрителей ближайших концертов народного артиста России Филиппа Киркорова. Об этом исполнитель рассказал на «Дорожном радио» специально для 5-tv.ru.

Артист объявил, что разыграет личную встречу в неформальной обстановке среди покупателей лимитированной серии тубусов с его портретами. По его словам, необычная акция реализована совместно с художником Максимом Тараном.

«Сотрудничество, коллаборация с Максимом Тараном, известным художником, который придумал интересные тубусы с моими портретами, написанными его рукой. И это 100 портретов разных, совершенно не повторяются, будут тоже реализовываться на концертах. С сюрпризом. В одном из них будет сюрприз, в этих тубусах, — встреча с Филиппом Киркоровым в виде жетончика. Кто-то из ста вытянет этот тубус и встретится со мной в неформальной обстановке», — пояснил певец.

Всего в проекте подготовлено 100 уникальных тубусов, каждый с авторским изображением артиста. В одном из них спрячут жетон, который и станет приглашением на личную встречу с певцом.

Также Киркоров уточнил, что билеты на концерты 27–28 февраля полностью распроданы, и на них ожидается около 30 тысяч зрителей. Ведущие поинтересовались, каким образом поклонники смогут приобрести ограниченную серию сувениров при таком ажиотаже. На это артист подчеркнул, что все будет зависеть от скорости гостей, то есть кто успеет — тот и сможет купить заветный тубус.

Помимо этого, исполнитель пояснил, что продажу организуют непосредственно при входе на площадку. По его словам, там установят большие экраны и специальные панели: с одной стороны разместят футболки, с другой — виниловые пластинки и те самые тубусы. Певец подчеркнул, что схему продумали заранее, чтобы у всех желающих была возможность приобрести памятную продукцию от любимого артиста.

Ранее, писал 5-tv.ru, Киркоров признался, что не жалеет ни о чем в жизни.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.