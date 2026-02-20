В отношении матери убитого мальчика из Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело
В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении матери Паши Тифитулина
Тело девятилетнего Паши Тифитулина нашли в начале февраля. Мальчик стал жертвой педофила.
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении матери девятилетнего Паши Тифитулина, который в начале февраля текущего года стал жертвой педофила. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
По информации инсайдера, женщину привлекли к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенным с жестоким обращением.
По версии следствия, мать Паши Тифитулина умышлено не выполняла свои родительские обязанности, что привело к формированию у сына признаков девиантного поведения.
О пропаже Паши стало известно 1 февраля. Тогда сообщалось, что ребенка уже искали на протяжении нескольких дней. В это время были изучены камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что девятилетний мальчик сел в машину к неизвестному мужчине. Это произошло на парковке, где Паша мыл машины за деньги.
Меньше чем через сутки тело ребенка нашли в замерзшем водоеме в районе Нижнего Шингерского водопада в Ломоносовском районе. Убийцу-педофила также задержали. При обыске у него в доме обнаружили десятки видео, где были зафиксированы несовершеннолетние.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге простились с девятилетнем Пашей Тифитулиным. Проводить мальчика в последний путь пришел чуть ли не весь город.
