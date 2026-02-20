«Мост» между выходными: как россияне будут отдыхать в майские праздники 2026 года
В мае 2026 года россияне будут отдыхать шесть дней
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Рассказываем, какие дни будут рабочими, когда сократят смену и как спланировать отпуск с максимальной выгодой.
Май в 2026 году не подарит длинных непрерывных выходных, но позволит отдохнуть дважды по три дня подряд. Разбираем производственный календарь, переносы и варианты отпуска, чтобы собрать максимум отдыха из имеющихся дат.
Два островка выходных
В 2026 году праздники распределились так:
- 1–3 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9–11 мая — День Победы (с переносом).
Всего в первой половине месяца — шесть нерабочих дней, но между ними — обычная рабочая неделя.
Почему так? Потому что 1 мая выпадает на пятницу — уже формируется трехдневный отдых без дополнительных переносов. А 9 мая — на субботу; по статье 112 ТК РФ выходной переносится на следующий рабочий день, поэтому понедельник, 11 мая, становится нерабочим.
Календарь по дням
Чтобы не запутаться, вот краткий чек-лист:
- 30 апреля (чт) — рабочий, сокращен на 1 час;
- 1 мая (пт) — выходной;
- 2–3 мая (сб–вс) — выходные;
- 4–7 мая (пн–чт) — рабочие дни;
- 8 мая (пт) — рабочий, сокращен на 1 час;
- 9 мая (сб) — выходной;
- 10 мая (вс) — выходной;
- 11 мая (пн) — выходной (перенос).
Итог: отдых 1–3 мая и 9–11 мая, а с 4 по 8 мая — работаем.
Почему майские праздники короче, чем в предыдущие годы
В предыдущие годы правительство иногда «достраивало» длинные каникулы, перенося выходные из других месяцев. В 2026-м такой необходимости не возникло: 1 мая удачно примкнул к уикенду, а перенос на 9 мая сработал автоматически. Дополнительных решений о продлении отдыха не принимали.
Работаем ли 4–8 мая
Да, это полноценная рабочая неделя. Никаких скрытых выходных не предусмотрено. Единственное послабление — 8 мая сокращен на час как день, предшествующий празднику (ст. 95 ТК РФ).
Как собрать 11 дней отдыха
Если не хочется «разрыва» между праздниками, есть проверенная схема: взять отпуск с 4 по 8 мая (пять рабочих дней). Тогда отдых продлится с 1 по 11 мая включительно — 11 дней подряд.
Минус — финансовый. В мае 2026 года при пятидневке всего 19 рабочих дней. Чем их меньше, тем ощутимее разница между зарплатой и отпускными. Но если приоритет — путешествие, то формат идеален.
Совет: подавайте заявление заранее — желающих объединить майские будет много.
Производственный баланс месяца
- 31 календарный день
- 19 рабочих
- 12 выходных и праздничных
Майские-2026 получаются компактными, но при грамотном планировании их легко превратить в полноценные каникулы — без нарушения закона и с максимумом пользы для отдыха.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.