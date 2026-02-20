Может, взять отпуск? Как россияне будут отдыхать в марте 2026 года

На 8 Марта 2026 года россияне будут отдыхать три дня

Весенний праздник подарит длинные выходные — главное, правильно распорядиться календарем.

В 2026 году Международный женский день выпадает на воскресенье. Однако дополнительный выходной россияне все равно получат: по нормам статьи 112 Трудового кодекса РФ праздничный день, совпавший с выходным, переносится на ближайший рабочий.

Сколько будем отдыхать

Для тех, кто трудится по стандартной пятидневной неделе, график выглядит так:

7 марта (суббота) — выходной;

8 марта (воскресенье) — праздничный день;

9 марта (понедельник) — перенесенный выходной.

Отдых продлится три дня подряд. Рабочая неделя начнется только во вторник, 10 марта, и будет сокращенной — четыре рабочих дня до пятницы включительно. При этом пятница, 6 марта, остается обычным рабочим днем без сокращения на час, поскольку она не предшествует напрямую праздничной дате.

Почему выходной перенесли

Механизм продления отдыха основан на официальном переносе. Поскольку 8 Марта в 2026 году совпадает с воскресеньем, правительство закрепило перенос выходного на 9 марта отдельным постановлением о переносе выходных дней на 2026 год.

Благодаря этому россияне получают непрерывный трехдневный отдых без «разрыва» рабочей недели.

Производственный календарь марта

В марте 2026 года:

31 календарный день

21 рабочий день

10 выходных и праздничных

Нормы рабочего времени составят:

168 часов при 40-часовой неделе

151,2 часа при 36-часовой

100,8 часа при 24-часовой

Как превратить три дня в девять

Тем, кто хочет продлить отдых, стоит заранее спланировать отпуск. Самый экономичный вариант — взять отпуск с 10 по 13 марта. В этом случае вы используете всего четыре дня ежегодного отпуска, а фактически отдыхаете девять дней подряд: с 7 по 15 марта.

Есть и альтернативный сценарий — оформить отпуск со 2 по 6 марта. Тогда отдых начнется 28 февраля и продлится до 9 марта включительно. Но в этом случае придется потратить уже пять отпускных дней.

Как оплачивается работа в праздник

Если сотрудник выходит на работу 8 марта, оплата производится в двойном размере. Это правило закреплено в статье 153 ТК РФ. Возможна альтернатива — дополнительный день отдыха вместо повышенной оплаты.

При расчете отпускных учитывается средний заработок за последние 12 месяцев. В расчет входят премии и надбавки, но не включаются больничные, командировочные и материальная помощь.

Также важно учитывать количество рабочих дней в месяце: чем их больше, тем финансово выгоднее брать отпуск. В марте 2026 года рабочих дней 21 — показатель средний. Это значит, что существенных потерь в доходах не будет, но и значительной финансовой выгоды ожидать не стоит.

