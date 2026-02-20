Звезда ситкома «СашаТаня» Андрей Гайдулян загремел в больницу

Фото: www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Сейчас популярный актер находится в ремиссии. В 2015 у него обнаружили рак.

Актер Андрей Гайдулян, который получил широкую известность благодаря ситкому «СашаТаня», лежит в больнице. Артист повредил коленный сустав. Об сообщило издание StarHit.ru.

Не так давно Гайдулян не на шутку перепугал своих фанатов: он опубликовал фото из больничной палаты. На кадрах звезда комедийного сериала лежит на койке, смотрит вверх, а на его ноге красуется огромный гипс. В руках актер держит воздушные шары в виде числа 71.

Фото: Telegram/Андрей Гайдулян/gaidulean

В том посте актер рассказал, что долго боролся с медсестрами, чтобы те разрешили ему притащить шарики в палату. Он во всех подробностях описал, как долго и мучительно делал снимок. Однако причину попадания в медучреждение решил не раскрывать.

В разговоре с журналистами Гайдулян пояснил появление столь странной фотографии. Оказалось, что сейчас актер находится в больнице. Ему сделали операцию после повреждения мениска, и на данный момент он проходит реабилитацию.

«Сейчас уже все в порядке. Чувствую себя хорошо. Но пока нахожусь в больнице под присмотром врачей. Правда, некоторое время придется ходить с костылем», — сказал знаменитость.

Гайдулян добавил, что шарики в виде цифры 71 символизируют количество его подписчиков в Telegram-канале (71 тысяча). Он рад, что число фолловеров продолжает расти.

В 2015 году у звезды ситкома «СашаТаня» обнаружили лимфому Ходжкина. После курсов химиотерапии в Германии рак отступил. Сейчас актер находится в ремиссии. Серьезное заболевание заставило его по-другому взглянуть на жизнь. С тех пор он занимается благотворительностью.

Ранее 5-tv.ru писал, что Андрей Гайдулян прилетел на Аляску, где проходил саммит президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Это произошло в конце 2025 года.

