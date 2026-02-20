ФСБ предотвратила планировавшийся Украиной к 23 Февраля теракт в Ставрополе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт, который готовился к проведению массовых мероприятий в честь Дня защитника Отечества в Ставрополе. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

В ведомстве уточнили, что противоправная деятельность гражданина РФ была пресечена на этапе подготовки. По информации силовиков, мужчина состоял в запрещенной на территории России украинской террористической организации и действовал по указанию кураторов из Киева. Атаку злоумышленник планировал совершить в период праздничных мероприятий 23 Февраля.

По данным следствия, подозреваемый собирался организовать взрыв в административном здании ставропольского филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», а также в расположенном поблизости сквере, посвященном памяти погибших военнослужащих.

В спецслужбах отметили, что мужчину завербовали через мессенджер Telegram. После получения инструкции он приобрел необходимые компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и спрятал их в тайнике. Сотрудники правоохранительных органов задержали его при попытке извлечь комплектующие из схрона 19 февраля. Подозреваемый оказал вооруженное сопротивление во время операции, после чего его нейтрализовали ответным огнем. Пострадавших среди силовиков нет.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.

Днем ранее, 18 февраля, в ФСБ РФ сообщили о задержании жителя Челябинска, также подозреваемого в подготовке теракта. В его доме оперативники обнаружили около полутора килограммов самодельного бризантного взрывчатого вещества, средства связи для контактов с куратором и личные записи на украинском языке, которые, по версии следствия, подтверждают противоправные намерения.

В отношении челябинца возбудили уголовные дела по статьям о покушении на террористический акт, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее, писал 5-tv.ru, в исправительной колонии Забайкалья выявили террористическую ячейку. Уточнялось, что участники показывали высокий уровень сплоченности, строгой дисциплины и отличались иерархией.

