От цепей к погонам: как сложилась судьба Германа, которого мать держала в изоляции

Мальчик Герман из «Жди меня» вырос и служит в войсках России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

История мальчика получила неожиданный поворот спустя годы.

В конце 90-х петербурженка Нина Телешова отправилась в Волгоград — навестить дочь Ирину и младшего внука Германа. Поездка оказалась тревожной. В квартире было темно, атмосфера — гнетущей, а поведение дочери показалось матери странным и пугающим. Это был 1998 год. И последняя встреча.

Ирина неожиданно выгнала мать из дома. С тех пор Нина больше не видела ни ее, ни внуков.

Странное поведение и резкий разрыв

Ирина жила с мужем Андреем и двумя сыновьями — Славой и Германом. Уже тогда в семье, по словам Нины, чувствовалось напряжение: супруг уехал в Ленинград со старшим ребенком, а Ирина часто плакала и вела себя не так, как прежде.

Телешовой удалось убедить дочь вернуться в Санкт-Петербург вместе с детьми, билеты были куплены. Однако в последний момент настроение Ирины резко изменилось — она отказалась уезжать и выставила мать за дверь.

Спустя годы, будучи в неведении, Нина обратилась за помощью на федеральный канал, надеясь разыскать хотя бы младшего внука.

Херсонская область и тревожные сигналы

Журналисты выяснили, что Ирина с Германом переехала в Херсонскую область. Мальчик учился в школе, и педагоги отзывались о нем хорошо. Но поведение матери вызывало серьезные вопросы.

По словам работников школы, Ирина запретила сыну питаться в столовой, считая, что «учителя вредят». В результате ребенок часто оставался голодным.

Соседка приносила мальчику продукты — котлеты, яйца.

«Вижу, она выбрасывает все и говорит, мол, мы вегетарианцы, поэтому такое не едим. Я ей пыталась возразить, потому что ребенку нужны полезные продукты для развития организма. Она начала меня ругать», — рассказывала Галина.

Директор школы тоже обеспокоилась состоянием семьи. В разговоре с ней Ирина заявила, что имеет прямую связь с космосом, при этом отрицая принадлежность к какой-либо религиозной организации.

Изоляция и страх

Семья жила в старом доме, за коммунальные услуги не платили. Герману запрещали гулять и общаться. По словам очевидцев, за непослушание мать могла даже приковывать его цепью.

«Бывало такое, что мы искали еду на помойке. Один раз нашли неоткрытую пачку арахиса, я это помню», — рассказывал Герман позже.

Несмотря на все, ребенок продолжал любить мать, но при этом боялся ее.

Встреча спустя годы

Ситуацией занялись органы опеки. Ирину лишили родительских прав, а Герман оказался в приюте. Именно там сотрудники помогли найти бабушку.

В студии программы произошла долгожданная встреча. Нина Телешова не могла сдержать слез и крепко обнимала внука. После этого она забрала его в Санкт-Петербург.

Спустя десять лет

Прошло более десяти лет. Сегодня Герман служит в российских войсках. Журналисты смогли с ним связаться.

«Спасибо, это очень интересно, что-то новое. К сожалению, работа в приоритете, поэтому не могу даже толком поговорить», — сообщил он aif.ru.

История мальчика, который пережил изоляцию, голод и страх, завершилась иначе, чем могла бы. Судьба, начавшаяся с тревожного визита в темную квартиру в 1998 году, привела его к совершенно другой жизни — вдали от прошлого.

