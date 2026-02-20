Премьер-министр Японии Такаити заявила о желании заключить мир с Россией

Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Она была переизбрана на свой пост 18 февраля 2026 года.

Власти Японии хотят заключить мирный договор с Россией. Об этом заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время своей программной речи в парламенте по случаю вступления в должность.

«Хотя японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, позиция правительства Японии остается неизменной: решить территориальную проблему и заключить мирный договор», — сказала Такаити.

При этом премьер-министр Страны восходящего солнца раскритиковала действия России на Украине. И заявила о необходимости скорейшего прекращения конфликта.

По ее мнению, факт того, что мирный договор между нашими странами так и не был заключен даже спустя 80 лет после окончания войны, является «обидным».

По итогам Ялтинской конференции, которая прошла в феврале 1945 года, Курилы и Южный Сахалин, потерянные в русско-японской войне 1904–1905 годов, передавались СССР.

После окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии в сентябре 1945-го в список принадлежащих этой стране территорий Курилы и Южный Сахалин не входили. Однако на Сан-Францисской конференции 1951 года в тексте мирного договора передача этих земель СССР не указывалась. Поэтому Советский Союз этот документ так и не подписал.

В 1956 году была подписана декларация о прекращении состояния войны между двумя государствами и восстановлении дипломатических и консульских отношений. Однако территориальный вопрос до сих пор является камнем преткновения в отношениях двух государств. А мирный договор так и не подписан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Российский суверенитет над Курильскими островами пересмотру не подлежит. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, митинги, связанные с Курилами, которые прошли в городах Японии, являются провокацией и носят антироссийский характер.

