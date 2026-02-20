В Польше намерены кормить голубей противозачаточными препаратами

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Популяция пернатых на улицах Кракова резко выросла за последние годы.

С потенциальной заразой решили бороться в Польше. Власти Кракова собираются кормить голубей противозачаточными.

В городе оборудуют специальные места, где будут насыпать кукурузные зерна, обработанные препаратами. Так популяцию пернатых планируют взять под контроль. Ведь за последние годы их численность резко выросла, из-за чего голуби стали испытывать проблемы с поиском пищи.

Это серьезно снизило их иммунитет, и они стали чаще болеть. А потому представляют опасность для людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что британская транспортная полиция проверяет законность действий фирмы по борьбе с вредителями после массового отстрела голубей на вокзале Манчестер Виктория.

Инцидент произошел еще в конце прошлого года, когда популяция птиц на транспортном узле стала неконтролируемой. Железнодорожный оператор нанял подрядчика для решения проблемы. Однако реализация задачи породила громкий скандал.

Вместо мгновенного уничтожения, многие раненые птицы были брошены умирать в мучениях. Очевидцы и волонтеры обнаружили выживших особей в критическом состоянии, включая птицу, застрявшую вниз головой на карнизе. Всего в ходе операции было убито около сотни пернатых обитателей станции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.