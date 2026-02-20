В Москве молодой человек по указу мошенников поджег полицейский автомобиль

Фото, видео: Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

Злоумышленники убедили молодого человека, что его личные данные якобы попали к иностранным спецслужбам.

В Москве задержан житель Костромы, который по заданию телефонных мошенников поджег полицейский автомобиль. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По имеющейся информации, инцидент произошел в Кривоарбатском переулке. Молодой человек сначала облил машину бензином, а затем поджег ее. Никто от действий злоумышленника не пострадал. Пожар оперативно потушили.

По словам задержанного, в сети он познакомился с девушкой, которая отправила ему ссылку на свои фотографии. Когда он стал их скачивать, то началась передача личных данных с его устройства. После чего с жителем Костромы связались неизвестные. Они представились сотрудниками силовых структур и заявили, что якобы вся информация с его телефона попала в руки украинским спецслужбам. В дальнейшем мошенники вынудили юношу подписать соглашение о выполнении ряда поручений, в том числе получение денег у пенсионеров, перевод их в криптовалюту и поджог полицейского автомобиля.

Ирина Волк добавила, что кроме жителя Костромы также был задержан 17-летний москвич. По ее словам, он тоже совершал противозаконные действия по указу телефонных мошенников.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МВД раскрыли сценарии заражения гаджетов вредоносными программами. Одной из популярных уловок остаются звонки якобы от операторов связи. Злоумышленники предлагают продлить договор на обслуживание номера и убеждают пользователя выполнить определенные действия в банковском приложении.

