Картошка не в моде? Почему деревенские жители массово забрасывают огороды

Люди перестали заниматься огородами из-за слишком больших затрат и усилий

Фото: Манзюк Александр/ТАСС

Из способа сэкономить собственное хозяйство зачастую превращается в лишнюю нагрузку.

Еще 10-15 лет назад весной в деревнях кипела работа: копали, сажали картошку, тянули теплицы, спорили о рассаде. Огород был не хобби, а частью выживания. Но в последние сезоны все чаще можно увидеть пустые участки.

Грядки зарастают травой, теплицы стоят без пленки, а картофельные поля сокращаются. Кажется, будто люди внезапно разлюбили землю. На самом деле причины куда прозаичнее — и серьезнее.

Экономика больше не сходится

Раньше огород был способом экономить. Своя картошка, морковь, лук — это ощутимая помощь семье.

Сегодня ситуация изменилась. В супермаркетах овощи стоят относительно доступно, особенно в сезон. Если посчитать расходы на семена, удобрения, воду, пленку, топливо для мотоблока и собственный труд, выгода оказывается не такой очевидной.

Многие сельские жители говорят прямо: «Проще купить». И для части семей это действительно так.

Нет рабочих рук

Главная проблема деревни — отток населения. Молодежь уезжает в города. В деревнях остаются в основном пожилые люди. А огород — это физический труд. Весной нужно копать, летом полоть, осенью убирать урожай. Для 70-летнего человека это уже не «дачный фитнес», а тяжелая нагрузка.

Раньше помогали дети и внуки. Сейчас они часто живут в других регионах и приезжают максимум на выходные.

Изменился образ жизни

Современная деревня уже не та, что в 1990-е. Многие сельские жители работают вахтами, ездят в райцентр, имеют удаленную занятость. У людей меньше времени на постоянный уход за грядками.

Кроме того, выросло поколение, для которого огород — не обязательная часть жизни. Они не видят в этом необходимости или просто не хотят тратить лето на прополку.

Климат и погода

Последние годы погода становится все более непредсказуемой. Засухи, резкие похолодания, возвратные заморозки. Урожай может погибнуть в одну ночь.

Когда несколько сезонов подряд усилия не оправдываются, мотивация снижается. Люди не готовы вкладывать силы в то, что может пропасть из-за капризов климата.

Психологическая усталость

Есть и менее очевидная причина — усталость от режима «надо выживать». В 1990-е огород был стратегией спасения. Сейчас для многих это символ постоянной нагрузки.

Если появляется возможность жить без тотального самообеспечения, люди выбирают меньше труда и больше свободного времени. Для кого-то это шаг вперед, для кого-то — утрата традиции.

Но огороды не исчезли полностью

Важно понимать: речь не о полном отказе, а о сокращении масштабов. Вместо огромных картофельных полей — несколько грядок «для себя». Вместо 50 соток — теплица и зелень.

Огород все чаще становится не способом выживания, а формой спокойного быта или хобби.

Это кризис или новая реальность?

Скорее, трансформация.

Деревня меняется вместе со страной: экономические расчеты другие, структура занятости другая, образ жизни другой. Огород перестал быть обязательным элементом сельского существования — и стал выбором.

