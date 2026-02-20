Десятилетие за решеткой: подростки подожгли лес в Забайкалье

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Масштаб экологической катастрофы оценивается как критический: ущерб превысил отметку в 322 миллиона рублей.

В Забайкалье государственное обвинение запросило суровые сроки лишения свободы для двух несовершеннолетних местных жителей, обвиняемых в уничтожении лесного фонда. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам следствия, летом 2025 года двое 16-летних юношей неоднократно совершали целенаправленные поджоги зеленых насаждений в окрестностях населенного пункта Атамановка. Правоохранительные органы установили, что фигуранты действовали не по личной инициативе, а по указанию анонимного куратора. Следствие полагает, что заказчик преступления преследовал интересы Украины, пообещав подросткам денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за выполнение диверсионных задач.

Масштаб экологической катастрофы, вызванной действиями молодых людей, оценивается специалистами как критический. Всего было зафиксировано четыре эпизода противоправной деятельности, в результате которых пламя охватило значительные площади.

Суммарный материальный ущерб, нанесенный лесному хозяйству региона, превысил отметку в 322 миллиона рублей. В ходе судебных прений прокурор настаивал на назначении наказания в виде лишения свободы на срок от восьми с половиной до девяти лет. В данный момент обвиняемые находятся под стражей, им инкриминируется статья об умышленном уничтожении или повреждении лесных насаждений.

