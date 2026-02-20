Сооснователь модного гиганта ASOS Квентин Гриффитс погиб в Таиланде

Фото: Chatkla Samnaingjam/ТАСС

Не исключается версия о возможном насильственном характере смерти бизнесмена.

В Таиланде в результате падения с большой высоты скончался Квентин Гриффитс, являющийся одним из создателей известной британской платформы в сфере моды ASOS. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно имеющимся данным, тело 58-летнего предпринимателя было обнаружено под окнами жилого комплекса в курортном городе Паттайя. Установлено, что мужчина выпал с балкона собственной квартиры, которая располагалась на 17-м этаже высотного здания.

Правоохранительные органы, прибывшие на место происшествия, провели осмотр жилого помещения погибшего. Внутри апартаментов полицейские не нашли явных следов борьбы или беспорядка, которые могли бы однозначно указывать на совершение преступления. Тем не менее следствие не торопится делать окончательные выводы и на данный момент не исключает версию о возможном насильственном характере смерти бизнесмена.

Для прояснения всех обстоятельств трагедии назначена комплексная патологоанатомическая экспертиза. Ожидается, что полное исследование и подготовка медицинского заключения займут несколько месяцев.

Квентин Гриффитс стоял у истоков создания компании ASOS, которая была зарегистрирована в Лондоне в 2000 году. Изначально проект задумывался как площадка, где потребители могли бы приобрести одежду и аксессуары, идентичные тем, что они видели у героев популярных кинофильмов и телевизионных шоу.

Само название бренда представляло собой аббревиатуру от английской фразы As Seen On Screen, что в переводе на русский язык означает «как на экране». Со временем стартап превратился в крупнейшего представителя мировой онлайн-торговли в индустрии моды.

