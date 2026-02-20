Пожилые супруги покончили с собой из-за спора о выселении с дачи

Фото: 5-tv.ru

Ранее на пенсионеров наложили штраф в размере 30 тысяч евро за нарушение местного законодательства.

В Нидерландах пожилая семейная пара совершила самоубийство после получения официального требования освободить занимаемое ими дачное бунгало. Сообщения о произошедшем появились в социальных сетях.

Пожилые люди проживали в загородном доме более полугода, что является нарушением местного законодательства, регулирующего использование сезонной недвижимости. Власти муниципалитета не только выдали предписание о немедленном выселении, но и наложили на пенсионеров крупный денежный штраф в размере 30 000 евро за несоблюдение установленных сроков пребывания на территории дачного поселка.

Трагический инцидент стал следствием острейшего жилищного кризиса в стране, из-за которого супруги были вынуждены использовать летнее строение в качестве основного места жительства. У пенсионеров не было финансовых ресурсов для погашения внушительной задолженности перед государством, а попытки найти альтернативную крышу над головой не увенчались успехом. Оказавшись в безвыходной ситуации и столкнувшись с угрозой оказаться на улице, пара приняла решение одновременно свести счеты с жизнью, не желая подчиняться воле чиновников.

Журналисты подчеркивают, что ситуация с нехваткой доступных квартир в Нидерландах заставляет многих граждан переезжать в неприспособленные для постоянного пребывания поселки. Однако жесткий контроль со стороны надзорных органов и неподъемные санкции за административные проступки зачастую лишают социально незащищенные слои населения последнего шанса на спасение. Вероятно, именно невозможность противостоять финансовому давлению и юридическим нормам стала для погибших роковым фактором в этой истории.

