Здание автосервиса загорелось в центре Москвы

Пожар на площади 500 кв м. охватил автосервис в центре Москвы, сообщили 5-tv.ru в МЧС. В ликвидации возгорания задействованы 67 человек и 18 единиц техники.

«В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Новая Переведеновская улица, д. 3. По прибытию установлено, что происходит загорание в одноэтажном здании автосервиса расположенного в группе зданий», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Краснодарском крае на Ильском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба в Telegram. Фрагменты беспилотников обнаружили в нескольких районах Сочи. Кроме того, обломки украинских дронов нашли возле стадиона ФК «Краснодар».

По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не выявлено.

