Умер актер из сериала «Эйфория» и «Анатомия страсти» Эрик Дэйн

В третьем сезоне «Эйфории» артист снимался уже в инвалидном кресле из-за прогрессирующего недуга.

Американский актер Эрик Дэйн, наиболее известный по сериалам «Анатомия страсти» и «Эйфория», скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщают журналисты The Guardian со ссылкой на официальных представителей знаменитости. Он скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса. Меньше года назад Дейн публично рассказал о своем диагнозе — боковой амиотрофический склероз (БАС) или болезнь Лу Герига.

«Свои последние дни он провел в окружении дорогих друзей, своей преданной жены (Актриса Ребекка Гейхарт. — Прим. ред.) и двух прекрасных дочерей, Билли и Джорджии, которые были центром его мира», — сказано в заявлении.

Представители актера подчеркнули, что на протяжении всей своей борьбы с БАС Эрик Дейн был активным сторонником повышения осведомленности о болезни и проведения соответствующих исследований. Он стремился помочь другим людям, столкнувшимся с той же проблемой.

«Нам будет его очень не хватать, и мы всегда будем с любовью вспоминать его. Эрик обожал своих поклонников и всегда был благодарен за проявление любви и поддержки, которые он получал. Семья просит о соблюдении конфиденциальности в это непростое время», — говорится в материале.

Несмотря на прогрессирующую болезнь Дейн продолжал работу. В частности, он снимался в третьем и заключительном сезоне сериала «Эйфория», где он исполнял одну из ведущих ролей — отца одного из школьников. На площадке актер появлялся в инвалидном кресле. Артист считал, ему очень повезло, что есть возможность оставаться в профессии в процессе борьбы с недугом.

БАС — наиболее частый вариант болезни двигательного нейрона (БДН), при которой происходит гибель нервных клеток, отвечающих за контроль произвольных движений. Мышцы перестают получать команды от мозга, постепенно слабеют и атрофируются, люди теряют подвижность конечностей, способность говорить, глотать и, в конечном итоге, дышать.

Лечения нет, в среднем пациенты с БАС живут два года после постановки диагноза, но некоторым удается продлить жизнь на десятилетия. Таким был британский физик Стивен Хокинг, умерший в 76 лет — болезнь у него обнаружили в 21. В Северной Америке это заболевание известно как болезнь Лу Герига, названная в честь бейсболиста команды «Нью-Йорк Янкиз», у которого выявили этот недуг в 1939 году.

