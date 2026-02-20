В Ленобласти выставили на продажу ГЭС 1954 года постройки

Фото, видео: 5-tv.ru

Станция в рабочем состоянии, ее предлагают использовать как туристический объект.

Необычный объект недвижимости появился на рынке Ленинградской области. Там выставили на продажу гидроэлектростанцию середины прошлого столетия. Как уверяют собственники, она в рабочем состоянии. Кроме выработки энергии, здесь можно открыть музей и организовать прибыльный бизнес. И подобных станций в районе Петербурга — десятки. Есть ли шансы на то, что идея придется по вкусу туристам — узнала корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева.

Несколько десятилетий мини-ГЭС была хорошим подспорьем в условиях дефицита энергоресурсов. Когда же в стране один за другим стали появляться крупные гидро-, тепло- и атомные электростанции, маленькое гидросооружение стало невыгодно содержать, и его отправили в простой.

Однако до сих пор станция выполняет важную экологическую функцию — регулирует уровень воды в водохранилище. Техник Алексей Тимофеев каждый день приходит на объект, чтобы сделать замеры, в случае необходимости открыть или закрыть затворы плотины.

«Если уровень воды поднимется выше, чем гребень земляной плотины, то произойдет промыв — разрушение плотины, и вся река утечет в озеро», — объяснил специалист по эксплуатации Лужской ГЭС № 2 Алексей Тимофеев.

Эта станция принадлежит петербургской компании, которая занимается геодезическим мониторингом. Два года назад фирма выкупила объект через аукцион у акционерного общества. Хотела восстановить сооружение, но из-за финансовых проблем не смогла это сделать, и сейчас ищет нового владельца.

Несмотря на то, что станцию давно законсервировали, здесь сохранилось все оборудование. По словам собственника, оно находится в пригодном состоянии. И после небольшого ремонта станция вновь сможет вырабатывать энергию.

В машинном зале два генератора и турбина немецкого производства. Все 1949 года выпуска. Станцию выставили на продажу за восемь с половиной миллионов рублей. Гидросооружение потребует и дополнительных вложений, но в дальнейшем, уверяют нынешние владельцы, сможет приносит неплохой доход.

«Интересно было бы сделать большой проект, запустить его, и затем генерировать электроэнергию с целью либо продавать обратно в сеть, либо организовать санаторий, либо экотуризм», — сказал директор Лужской ГЭС № 2 Сергей Хворенков.

Таких гидросооружений в Ленинградской области несколько десятков. Большинство пришли в упадок. Несмотря на это, до сих пор привлекают туристов. Одна из самых известных миниэлектростанций находится на гряде Вярямянселькя. Ее построили в 1928 году еще в довоенной Финляндии.

Лужская ГЭС № 2 тоже имеет все шансы стать привлекательным туристическим объектом. Здесь можно открыть музей с экспозицией старинных документов и схем. А рядом прекрасное место для турбазы. Гидросооружение продается вместе с участком земли. Осталось поставить домики. И своя электростанция для такого объекта будет весьма кстати.

«Интерес к станции превысил наши ожидания. Мы имеем несколько потенциальных покупателей и ведем переговоры с ними на данный момент», — рассказала представитель собственника Лужской ГЭС № 2 Ирина Добромирова.

По словам экспертов, в условиях растущего спроса на альтернативные источники энергии такие объекты вновь становятся актуальными.

«Некоторая реконструкция, естественно, будет нужна. Но думаю, что есть реальный шанс возродить данное направление именно для мелких производств, малого бизнеса», — отметил руководитель отдела городского центра экспертиз Алексей Водяков.

Вопросы экологии, энергонезависимости и рационального использования ресурсов сегодня выходят на первый план. Вполне возможно, что именно такие объекты в ближайшие годы получат вторую жизнь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.