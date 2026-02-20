Опасная находка: в пещерах Румынии обнаружили древнюю бактерию с устойчивостью к антибиотикам

В Румынии обнаружили пятитысячелетнюю бактерию с устойчивостью к антибиотикам

Возраст микроорганизма составляет около пяти тысяч лет, а его геном включает десятки механизмов защиты от современных лекарств.

Ученые из Румынии сделали сенсационное, но крайне пугающее открытие. В глубинах ледяной пещеры на западе страны они обнаружили смертельно опасную бактерию возрастом пять тысяч лет.

Микроорганизм не реагирует на самые современные антибиотики и несет в себе более ста генов защиты от лекарств. Если из-за таяния льдов эти микробы вырвутся наружу, опасные инфекции станут неуязвимыми. Но вполне возможно, что именно эта бактерия поможет ученым создать принципиально новые антибиотики.

