Хуже рабства? Как недобросовестные компании используют стажеров

По поручению президента России уже разрабатывают новый закон по защите прав начинающих специалистов.

В России поставят на место недобросовестные компании, которые зарабатывают на стажерах. Им обещают золотые горы и гарантированное трудоустройство, но нередко используют как бесплатную рабочую силу. Сотни обманутых начинающих специалистов сегодня пытаются через суд получить честно заработанные деньги. Исключить подобные споры должен новый закон, который разрабатывают по поручению президента. Как собираются защитить права стажеров — узнала корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Представьте, что вы пытаетесь устроиться на работу, честно выполняете условия работодателя, тратите свое время, а через месяц вас оставляют ни с чем. А вот этой девушке и представлять не надо. Елена проходила стажировку в турагентстве, провела три успешных сделки, но исход оказался для нее не самым удачным.

«Я не получила по итогу ни копейки. Месяц прошел, я привела трех клиентов, причем один клиент был лично мой. И по итогу клиенты отдохнули, съездили, агентство получило деньги, а мне ничего не перевели», — рассказала Елена Смолина.

По условиям устной договоренности ей должны были заплатить 9% за каждую сделку, сумма по итогу вышла бы немаленькая, но ни зарплаты, ни трудоустройства.

Работодатель часто использует новичков как бесплатную рабочую силу. Оказывается, рабство лучше стажировки. В первом случае хотя бы кормят.

«Они используют бесплатный труд. После того, как я отработала 13 дней, я поняла, что на этой работе оставаться просто нельзя», — рассказала Яна Артемьева.

Попросила оплату — получила отказ. И так во многих сферах по всей стране. Президент России Владимир Путин как раз поручил правительству закрепить стажировки как полноценный вид срочных трудовых отношений с четкими правилами не только для стажеров, но и для работодателей: с правами, обязанностями и зарплатой.

Специалистов без опыта, только что получивших диплом, сейчас стали принимать на работу гораздо чаще. По данным одного из сервисов по подбору вакансий, в прошлом году их число со стажировками в России увеличилось на 14%. Лидирует сфера транспортного машиностроения — это плюс 137% и телекоммуникации и связи, плюс 131%.

И именно стажеры — самый незащищенный слой сотрудников. Сейчас их официальное оформление не обязательно. Вот и остаются новички без зарплаты, опыта и гарантий трудоустройства.

«Сейчас такое понятие есть, стажер, стажировка, но это касается заключения срочного трудового договора и в том случае, если стажер проходит профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование получает. То есть это не работник, это тот, кто фактически практикант», — отметил руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов.

А реальные стажеры тем временем от недобросовестного отношения со стороны работодателя по сути никак не защищены.

«В суд необходимо формулировать требования о признании отношений трудовыми. Но для того, чтобы суд признал эти отношения трудовыми, необходимо в процессе выполнения работы собирать некоторую доказательную базу, которая бы подтвердила, что действительно отношения являются трудовыми», — сказала юрист по трудовому праву Валентина Яковлева.

Новый закон должен защитить. Однако он может сыграть и против тех, кто дает работу. Ведь нередко стажеры тратят время компаний, грубо говоря, просиживая штаны во время обучения. Теперь, выходит, и им придется платить зарплату.

«Будем их тоже экзаменовать уже в рамках своей работы. Если до этого мы это делали, скажем так, поверхностно и думали, что будем видеть их в работе во время их стажировки, то теперь придется еще до стажировки проводить некоторые экзамены», — сказал генеральный директор компании по организации отдыха и развлечений Борис Корсунский.

Не исключено, что и после нововведения некоторые работодатели будут искать лазейки, чтобы не платить стажерам. Но в любом случае, рынку труда уже дан мощный импульс. И принцип «время — деньги» будет работать как никогда лучше.

