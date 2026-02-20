«Всегда готова»: мама Тимати рассказала о своей роли в воспитании младшей внучки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Возлюбленная рэпера Валентина Иванова подарила ему дочь — это уже третий ребенок исполнителя. Но почему бабушка больше интересуется старшей Алисой?

Мама рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, Симона Черноморская рассказала о своих отношениях с внуками. В первую очередь это был ответ на критику — родительницу обвиняют в чрезмерном давлении на всех невесток, бывших и нынешнюю, Валентину Иванову, недавно родившую дочь Эмму. В личном блоге Черноморская сообщила, что вовсе не претендует на главную роль в воспитании девочки.

«Эмму же воспитывает Валя. Если понадобится совет или помощь, я всегда готова поделиться тем, что знаю», — написала она.

У Тимати трое детей от трех моделей. Старшая Алиса появилась в отношениях с Аленой Шишковой, среднего Ратмира родила Анастасия Решетова, Эмма появилась на свет в августе 2025 года. Решетова не раз намекала, что ей пришлось отбиваться от чрезмерного внимания несостоявшейся свекрови, а также отстаивать свое материнское право на принятие решений.

Алена Шишкова проявила себя более мягко, 11-летняя Алиса очень много времени проводит с бабушкой. Это не скрывает и сама Симона — она действительно вовлечена в ее воспитание больше всего, буквально с рождения. По словам Черноморской, у нее с внучной очень близкие отношения в которых нет места запретным темам — абсолютная откровенность.

Валентине Ивановой тоже приходилось отвечать на вопросы о вмешательстве мамы Тимати в их семейную жизнб. Модель высказалась осторожно и уважительно, подчеркнув, что имеет возможность в любой момент обратиться за помощью. По ее словам, никакой навязчивости в общении с Черноморской она не чувствует.

