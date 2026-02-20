Дмитриев иронично прокомментировал ненадежность Обамы перед инопланетянами

Фото: www.globallookpress.com/mf1

По словам бывшего президента США, внеземной разум существует, но он, к сожалению, никогда с ним не встречался.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев с иронией прокомментировал слова 44-го президента США Барака Обамы о внеземных цивилизациях. Экс-глава Белого дома не сомневается в существовании инопланетян.

«Даже инопланетяне теперь убеждены, что Обама слишком много говорит и раскрывает секретную инопланетную информацию», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Таким образом спецпредставитель президента РФ отреагировал на шутку нынешнего американского лидера Дональда Трампа о том, как Обама раскрыл секретную информацию о зеленых человечках (или как они выглядят…). Ранее его предшественник заявил, что инопланетяне реальны, но сам он с ними не встречался.

В инопланетную ловушку Барак Обама загнал себя 14 февраля в ходе беседы с блогером Брайаном Коэном. В интервью экс-президент опроверг известные теории заговора, в том числе касающиеся «Зоны 51» в Неваде. По его словам, на этой территории нет никаких тайных лабораторий, в которых можно было бы содержать внеземных существ.

«Их не держат, как там, в „Зоне 51“! Никакой подземной базы нет. Разве что существует грандиозный заговор, и все это скрыли даже от президента Соединенных Штатов», — сказал Обама.

Кроме того, на вопрос Коэна о тайне, которую политик хотел бы раскрыть больше всего, он ответил — где инопланетяне. Тоже не без иронии. При этом известный разоблачитель, бывший майор Военно-воздушных сил (ВВС) США Дэвид Груш уверен, что Дональд Трамп, который смеетчя над Обамой, «полностью проинформирован» о секретных данных, касающихся НЛО и внеземной жизни.

Ранее 5-tv.ru выяснял, когда американский миллиардер и владелец SpaceX Илон Маск планирует познакомить человечество с инопланетянами.

