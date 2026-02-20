Один человек погиб в результате атаки БПЛА ВСУ по Севастополю

Губернатор Развожаев: Один человек погиб в ходе атаки БПЛА ВСУ по Севастополю

Фото: Рюмин Александр/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Жителей города призывают оставаться в укрытиях.

В Севастополе один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, бригада скорой помощи оперативно прибыла на место по вызову, но реанимировать раненого не удалось.

«В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-ти летний мужчина, который, скорее всего, находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколов от сбитого БПЛА», — написал Развожаев.

Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего. Он также призвал севастопольцев оставаться во временных укрытиях, не покидать безопасных мест — отбоя сигнала воздушной тревоги не было. Глава региона также попросил сограждан сообщать о происшествиях и опасных находках по номеру 112.

По данным Развожаева, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 беспилотников ВСУ над регионом, в том числе пять воздушных целей в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем. По предварительной информации Спасательной службы Севастополя, зафиксированы следующие повреждения: в районе улицы Маршала Крылова в двух многоквартирных домах выбиты стекла, в переулке Ставковый пострадали шесть частных домовладений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы ПВО за три часа сбили 48 украинских дронов над регионами России. Из них 16 были ликвидированы над территориями Краснодарского края и Республики Крым, семь и шесть — над Азовским и Черным морями соответственно, два — над Белгородской областью и один — над Республикой Адыгея.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.