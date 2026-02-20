Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Наши бойцы продолжают добиваться успехов в зоне проведения спецоперации.

Расчеты буксируемых гаубиц М-46 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, укрепления, блиндажи и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области.

Наши войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания «санитарной зоны» и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов.

Артиллерийские подразделения группировки войск «Север» круглосуточно продолжают уничтожать противника в зоне проведения СВО. В ходе создания зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации военнослужащие применяют буксируемую, самоходную артиллерию и РСЗО.

Расчеты в постоянной готовности. Военнослужащим приходится ежедневно работать в различных условиях. В любое время они готовы открыть огонь, нанести огневое поражение противнику. Опыт расчетов позволяет бить первым снарядом точно в цель.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

