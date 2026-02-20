Комплекс ZALA и «Ланцет» активно и успешно применяются в тандеме в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Наши войска круглосуточно выявляют и уничтожают объекты ВСУ на константиновском направлении.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов ZALA «Южной» группировки войск круглосуточно выполняют задачи по воздушной разведке, вскрытие огневых позиций, передвижения техники и живой силы противника на константиновском направлении.

В ходе несения боевого дежурства оператор разведывательного комплекса ZALA вскрыл местоположение артиллерийского орудия противника, замаскированного в лесополосе. Работа подразделений организована по принципу разведывательно-ударного тандема: после подтверждения цели расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» оперативно получил координаты и осуществил запуск дрона-камикадзе. Через несколько минут точным попаданием артиллерийская установка ВСУ была уничтожена.

Комплекс ZALA и «Ланцет» активно и успешно применяются в тандеме с самого начала специальной военной операции и зарекомендовали себя как незаменимое, эффективное средство разведки, наведения и поражения различных целей и объектов противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

