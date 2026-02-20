Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru

Глава киевского режима перешел на мат, говоря об истории конфликта.

Бессильная злоба и тотальное хамство — это словно примета времени. Украинский народ невольно тянется за Зеленским, малообразованным актером из провинциального Кривого Рога. Его последнее интервью американскому журналисту Пирсу Моргану стало настоящим саморазоблачением. Зеленский сравнил историю своей страны с фекалиями, и, похоже, даже не понял, насколько глупо и отвратительно смотрелся в этот момент. Обозреватель «Известий» Виктор Синеок расскажет о сложившемся образе главаря киевского режима.

В таких случаях принято говорить «заранее просим прощения у телезрителей» или «уберите детей от экранов». И дело не только в том, как глава киевского режима периодически брызжет слюной в интервью британскому журналисту, а, скорее, какие слова вырываются из его рта.

«Мне не надо тратить время на исторические вопросы: причины начала конфликта — все это дерьмо, которое он обсуждает с американцами», — заявил Зеленский.

Это можно, конечно, перевести как «чушь собачья», но в мире абсолютное большинство знает значение слова «bullshit». Зеленский сознательно назвал историю дерьмом, хотя, когда ему было нужно, подбирал выражения.

Это демонстративная реакция на прошедшие в Женеве переговоры, и даже отношение к ним пренебрежительное. Глава киевского режима всем видом показывает, что презирает и историю, и прошедшую встречу с одной стороны, а с другой — он перестанет быть на информационном плаву, если публично не будет оскорблять общественный вкус.

— Как вы думаете, что происходит с Зеленским? — спросила журналистка Кейт Мак-Канн бывшего главу разведки «Ми-6» Ричарда Дирлава.

— (Президент США Дональд. — Прим. Ред.) Трамп хочет выборов, потому что ему не нравится Зеленский. И очень вероятно, что Зеленский эти выборы проиграет. Дело в том, что его конкурент (посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий. — Прим. Ред.) Залужный, по моим данным, имеет все шансы победить», — отметил он.

Уже и американцы настаивают на проведении выборов, которые Зеленский наверняка проиграет. Да и положение на поле боя ухудшается. Что делать? У бывшего комика категории «Б» план Б только один — грубить и куражиться. Последние дни он хамит всем вокруг, даже когда требует от ЕС принять Украину в Союз.

«Я хочу конкретную дату», — заявил Зеленский.

Резко отвечает он и американцам на их настойчивые предложения провести выборы.

«Никто не поддерживает выборы во время войны, это что-то странное», — сказал глава киевского режима.

Но это условные «друзья» Зеленского — Европа и ЕС. А что до недругов? Премьера Венгрии Виктора Орбана Зеленский попытался задеть переходом на личности.

«Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию», — публично оскорбил венгерского лидера Зеленский.

А русских на Западе он предложил отправить обратно домой в максимально грубой форме.

Унижает своих союзников, срывает необходимые его стране переговоры, требует личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным и публично сожалеет, что тот не в тюрьме. Зеленский умеет провоцировать, но это клоунада, а не политика.

«Вот действительно: а что останется после него в архивах? Что напечатают во всех этих сборниках самых известных и ярких цитат? „Я не лох“ или „у меня нет времени для всего этого дерьма“? На предложения изучать все эти изречения историки, скорее всего, ответят последней фразой», — считает корреспондент.

Да и их автор вряд ли рассчитывает на то, что о нем кто-то потом вспомнит, сознательно разрушая последние остатки уважения к себе. И начал давно, со скандала в Белом доме год назад. Интересно, что в скандальном интервью британскому журналисту Зеленскому припомнили те выпады.

— Вы были тогда унижены в Овальном кабинете? — спросил журналист.

— Не я. Я очень хотел услышать более сильную поддержку, — ответил глава киевского режима.

Его нельзя унизить взбучкой в Белом доме, потому что падать уже некуда, но Зеленский все же старается это сделать. Теперь вот глава Банковой требует от конгресса оформить ему гарантии безопасности, хотя ему много раз объясняли, что это невозможно. Вот и за слово «дерьмо» его никто не одернет. А кто, Верховная рада? Да у нее самой проблемы: депутатов мучает понос после отравления в буфете.

Народ может возмутиться отвратительным поведением того, кто называет себя лидером страны, но Киеву не до того. Там по улицам текут нечистоты. Зеленский спровоцировал удары по объектам инфраструктуры, которая снабжает их армию, постоянными атаками на энергетику России.

Вся страна ровно в той известной субстанции, которую глава режима упомянул в своем интервью. Возможно, поэтому именно это слово и пришло ему на ум.

Он пошел вразнос, но ненадолго, потому что, как говорят союзники в США, во-первых, «его эго выписывает чеки, которые тело не может оплатить», а, во-вторых, «он слишком слаб для этого дерьма».