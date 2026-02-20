Крупного мертвого питона нашли в сугробе возле школы в подмосковных Химках

Фото, видео: 5-tv.ru

Змею обнаружила местная жительница во время прогулки с собакой.

Предположительно мертвый питон был найден в сугробе в подмосковных Химках. Крупную змею возле дома № 36 на улице Молодежной (недалеко от школы) обнаружила местная жительница во время прогулки с собакой. Чистая случайность — вечер, темный силуэт, но женщина все же подошла и убедилась в своих подозрениях. Не показалось. Рептилию видели и другие жители района.

Люди впервые заметили змею вечером, позвонили в МЧС, но никто на вызов не приехал. На следующий день, по словам очевидцев, питон был еще жив, об этом говорили следы на снегу и отверстия, похожие на норы — как будто он пытался выбраться из ледяного плена. К вечеру, когда обеспокоенные соседи вышли проверить несчастного и по возможности найти владельца, некая женщина якобы забрала своего питомца. В каком он был состоянии, неизвестно.

«Это было несколько дней назад. Потом его якобы хозяйка забрала. Но вряд ли он после суток на холоде выжил. Я бы хозяйку за жесткое обращение судила», — рассказала корреспонденту 5-tv.ru одна из свидетелей.

Как питон оказался на улице, пока выяснить не удалось. Вариантов, впрочем, немного: либо он сам выбрался из дома и замерз, либо он погиб в доме нерадивого хозяина, а потом был хладнокровно выброшен. Впрочем, владельцы змей знают, что они очень любят тепло, потому версия самовольного выхода на мороз кажется сомнительной.

По данным источника 5-tv.ru, вскоре после инцидента питона забрала хозяйка. Но едва ли змея, которая водится только в жарких странах и не переносит холода, выжила посте длительного пребывания в сугробе.

В конце прошлого года россияне обсуждали несчастную судьбу еще одного экзотического животного. На лечение к столичным ветеринарам попала маленькая львица — 2,5 месяца, которую изъяли у скандально известного блогера Дмитрия Котова. Питомца он содержал в элитных апартаментах в Москва-Сити, снимал с ним видео для соцсетей в течение нескольких месяцев.

В больницу львица попала с многочисленными травмами. После осмотра ветеринары заявили, что у несчастной хрупкие, почти прозрачные кости и острый болевой синдром. Позже у котенка была выявлена вирусная лейкемия. Прокуратура организовала проверку, заботу о малышке взяли на себя волонтеры парка львов «Земля прайда».

Также ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербургские зоозащитники много лет требуют закрытия конюшни, где плохо обращаются с лошадьми, шотландскими пони и породистыми собаками. Животные содержатся в металлических контейнерах, корм разбросан по территории, людей рядом просто нет — заезжают изредка. Более того, частное хозяйство находится на земельном участке незаконно.

Почему найти управу на горе-бизнесменов никак не удается? По словам активистов, конюшне более 30 лет, и ее репутация всегда ыда неоднозначной. Волонтеры говорят, что случаи жестокого обращения с животными здесь фиксировались с девяностых годов.

