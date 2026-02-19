«Бригада» возглавила список лучших детективных сериалов 1990-х и 2000-х

Фото: Кадр из сериала «Бригада», реж.: Алексей Сидоров, 2002г.

История Саши Белого и его друзей не только заняла первое место в рейтинге, но и привела своих героев на вершину топа персонажей.

Сериал «Бригада» возглавил рейтинг лучших детективных сериалов 1990-х и 2000-х. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

Криминальная драма «Бригада» стала бесспорным лидером. История Саши Белого и его товарищей не только заняла первое место в рейтинге сериало. Герои сериала Александр Белый (Сергей Безруков) и Виктор Пчелкин (Павел Майков) стали самыми обсуждаемыми персонажами жанра.

Ниже расположились сериалы «Возвращение Мухтара», «Убойная сила», «Ментовские войны», «Тайны следствия» и «Глухарь». На десятом месте в списке оказался сериал «Ликвидация».

Ранее сообщалось, что лучшими кинопроектами с высоким социальным эффектом и охватами в 2024-м и первом квартале 2025 года стали сериалы «Ландыши. Такая нежная любовь», «Трасса», и «Обоюдное согласие — 2». Такие итоги подвели Национальная Медиа Группа и ЦСП «Платформа».

В рейтинг вошло 33 фильма и сериала. Они имеют высокие охваты просмотров и затрагивают общественно значимые темы. В частности, «Ландыши. Такая нежная любовь» — лидер по эмоциональной вовлеченности. Сериал вызвал у 52% зрителей «чувство радости» и «светлого чувства», еще 44% ощутили при просмотре «надежду», 33% — «веселье», и 32% — «воодушевление».

