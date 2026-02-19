Фото, видео: www.globallookpress.com/Marcin Nowak; 5-tv.ru

Цель задержания принца Эндрю — запугать других людей, которые могут быть связаны с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил бывший журналист телеканала «Би-би-си» Тони Гослинг.

«Идея в том, чтобы остальные, кого записывали в домах Эпштейна занимающимися сексом с несовершеннолетними, сейчас тряслись от страха: „Если смогли с Эндрю, то смогут и со мной“», — отметил Гослинг.

По словам журналиста, в центре этой ситуации стоит британский король Карл III.

«Карл стоит в центре всего этого. Его личное богатство резко растет, он поддерживает войны на Ближнем Востоке и Украине, а его собственный народ становится все беднее и страдает каждый день», — заявил Гослинг.

В четверг, 19 февраля, стало известно о том, что брат короля Британии Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Задержание прошло в день рождения опального принца — 19 февраля ему исполнилось 66 лет.

Расследование касается контактов Эндрю с Джеффри Эпштейном и предполагаемого нарушения законодательства о государственной тайне, в том числе возможной передачи служебных отчетов в 2010 году. Правоохранительные органы также изучают новые материалы из так называемых «файлов Эпштейна», включая переписку и фотографии.

Также ранее сообщалось о том, что полиция провела обыск в доме принца Эндрю.

