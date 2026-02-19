«Не мешайте ребенку»: психолог объяснила, зачем SHAMAN облизнул Байкал

Фото, видео: Telegram/SHAMAN/shaman_channel, Екатерина Мизулина /ekaterina_mizulina; 5-tv.ru

Эксперт уверяет поклонников, что певец повзрослеет, когда в его жизни появятся реальные проблемы.

Видео, на котором заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, пробует на вкус лед озера Байкал, стало вирусным в соцсетях. Пока одни восхищаются певцом, а другие его критикуют за эпатаж, эксперты видят в этом поведении вполне конкретные причины.

Психолог Александра Копецкая эксклюзивно для 5-tv.ru объяснила, что на самом деле стоит за этим поступком.

По мнению эксперта, в действиях певца не стоит искать признаков низкого интеллекта. Все гораздо проще — это проявление внутренней незрелости.

«Не мешайте ребенку заниматься своим делом, это обычное детское любопытство. Никакого отношения к интеллекту это не имеет. Да, с точки зрения культуры это выглядит так себе, согласна. Но с точки зрения психологии плохо выглядит даже не SHAMAN, а комментарии», — отметила Александра Копецкая.

Психолог подчеркнула, что бурная реакция общества говорит о зрителях не меньше, чем о самом артисте. Обсуждение подобного инцидента всей страной эксперт сравнила с поведением воспитанников детского сада.

«Вам правда не все равно? Вы на таком же уровне находитесь, как и SHAMAN. Что вы вообще обсуждаете? Вообще кто это обсуждает? Точно такие же люди», — добавила эксперт.

Копецкая предположила, что SHAMAN до сих пор не может повзрослеть из-за отсутствия в жизни настоящих проблем. Именно «тепличные» условия позволяют артисту оставаться в образе ребенка.

«SHAMAN, видимо, не решал в своей жизни взрослых задач, поэтому не повзрослел. Ну, подкиньте ему какие-нибудь взрослые проблемы, и он повзрослеет», — заключила психолог.

