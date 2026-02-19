Бизнесмен Батурин решил поправить здоровье после освобождения из тюрьмы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Бизнесмен и шурин экс-мэра Москвы Виктор Батурин, угрожавший убить продюсера Яну Рудковскую, решил подлечить здоровье после освобождения из тюрьмы. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Родственник бывшего мэра столицы Юрия Лужкова посетил стоматолога. Также на его руке было умное кольцо, которое отслеживает состояние здоровья. Браслет оснащен необычными функциями для контроля состояния человека, к примеру, отслеживает пульс и уровень кислорода в крови.

Отвечать на вопросы корреспондента Батурин отказался.

В 2008 году в отношении Виктора Батурина было возбуждено уголовное дело за угрозу убийством его бывшей супруге, продюсеру Яне Рудковской. Спустя пять лет бизнесмена осудили за мошенничество в размере пяти с половиной миллиардов рублей и отправили в колонию.

Летом 2021 года Батурина задержали после попытки украсть 25% акций компании «Интеко» у своей сестры, вдовы Лужкова и одной из богатейших женщин России, Елены Батуриной. В 2023 году Виктор Батурин был осужден и приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Однако предприниматель отбыл лишь половину срока и вышел на свободу в январе 2026 года.

