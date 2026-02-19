Взгляд из космоса: «Роскосмос» показал, как циклон «Валли» накрывал Москву
Спутники засняли мощнейший снегопад над Москвой
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk; 5-tv.ru
«Оранжевый» уровень погодной опасности в столице продлится до полуночи 20 февраля.
Госкорпорация «Роскосмос» сделала спутниковые снимки циклона «Валли», который обрушился сегодня на Москву. Кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале.
Сфотографировать атмосферный вихрь удалось с помощью аппаратов серий «Электро-Л» и «Арктика-М».
Циклон «Валли» пришел со стороны Болгарии, пересек Крым и ударил по Москве. Всего за несколько часов столицу завалило снегом, что привело к транспортному коллапсу.
«Из-за непогоды некоторые авиарейсы были задержаны и отменены», — отметила госкорпорация «Роскосмос» в социальных сетях.
В Москве и Подмосковье продолжает действовать «оранжевый» уровень погодной опасности, который продлится до полуночи 20 февраля.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что пик снегопада в Москве и Подмосковье уже прошел. По информации метеорологов, максимальные осадки в столице были замечены с 9-10 утра до 16-17 часов вечера. Полностью снег прекратится лишь к утру пятницы. При этом синоптики предупредили о ветре с порывами до 17 метров в секунду.
