Взгляд из космоса: «Роскосмос» показал, как циклон «Валли» накрывал Москву

«Оранжевый» уровень погодной опасности в столице продлится до полуночи 20 февраля.

Госкорпорация «Роскосмос» сделала спутниковые снимки циклона «Валли», который обрушился сегодня на Москву. Кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале.

Сфотографировать атмосферный вихрь удалось с помощью аппаратов серий «Электро-Л» и «Арктика-М».

Циклон «Валли» пришел со стороны Болгарии, пересек Крым и ударил по Москве. Всего за несколько часов столицу завалило снегом, что привело к транспортному коллапсу.

«Из-за непогоды некоторые авиарейсы были задержаны и отменены», — отметила госкорпорация «Роскосмос» в социальных сетях.

В Москве и Подмосковье продолжает действовать «оранжевый» уровень погодной опасности, который продлится до полуночи 20 февраля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пик снегопада в Москве и Подмосковье уже прошел. По информации метеорологов, максимальные осадки в столице были замечены с 9-10 утра до 16-17 часов вечера. Полностью снег прекратится лишь к утру пятницы. При этом синоптики предупредили о ветре с порывами до 17 метров в секунду.

