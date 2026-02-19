Провела в нем медовый месяц: дом Мэрилин Монро в Палм-Спрингс выставлен на продажу

Фото: www.globallookpress.com/1996-98 AccuSoft Inc., All right

В Палм-Спрингс на продажу выставлен дом легендарной актрисы Мэрилин Монро. Особняк, известный как Marilyn Monroe Doll House, оценен в 3,3 миллиона долларов. Об этом сообщает TMZ.

Речь идет о доме в престижном районе Виста-Лас-Палмас, где актриса жила в начале 1950-х годов во время медового месяца с бейсболистом Джо ДиМаджио.

Что представляет собой дом

Особняк в стиле модерн середины 20 века занимает около 280 квадратных метров. В доме четыре спальни и четыре ванные комнаты, просторные зоны для приема гостей с высокими потолками, частный бассейн и терраса с панорамным видом на горы Сан-Хасинто.

Участок расположен на возвышении, что обеспечивает приватность и живописные виды. Объект выставлен через риелтора Дэвида Эмерсона из компании Coldwell Banker.

Текущий владелец — продюсер Ник Адлер, основатель M Star Studios. Подчеркивается историческая ценность недвижимости, хотя этот дом не был основной резиденцией Монро.

Исторический контекст

В 1954 году Монро вышла замуж за легендарного бейсболиста Джо ДиМаджио. Брак продлился всего девять месяцев, однако спортсмен оставался близким человеком для актрисы вплоть до ее смерти в 1962 году. Он организовал ее похороны.

Дом в Палм-Спрингс — лишь одна из нескольких резиденций, связанных с именем Монро. Ее последняя вилла находится в Брентвуде (Лос-Анджелес), где актриса скончалась. Дом был признан историческим памятником в 2024 году, а в 2025-м суд запретил новым владельцам сносить здание.

Некоторые другие объекты, где жила актриса, были перестроены или снесены. Продажа дома в Палм-Спрингс вновь привлекла внимание к наследию Монро, которое продолжает вызывать интерес спустя десятилетия после ее смерти.

