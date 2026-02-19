«Хочу сказать спасибо»: Филиппов поблагодарил отца за то, что он привел его в ски-альпинизм

Никита Филиппов поблагодарил отца за то, что он привел его в ски-альпинизм

Никита также признался, что рассчитывал на золото Олимпиады.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов благодарен своему отцу за то, что он привел его в этот спорт и привил любовь к горам. Об этом серебряный призер зимних Олимпийских игр 2026 года рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Хочу сказать спасибо моему отцу, моей маме. За поддержку, естественно, маме. А отцу за поддержку, за то, что он меня тренирует, за то, что привел меня в ски-альпинизм, привил любовь к горам, и я очень благодарен. Он на Камчатке не спит, смотрит, переживает, я думаю, больше, чем я переживал», — поделился спортсмен.

Филиппов рад, что смог завоевать медаль и получить такие невероятные эмоции. Он ощущал, как вся страна поддерживала его. Каждый. Однако, как признается спортсмен, он настраивал себя на золото.

«Утром была такая немного тишина перед бурей. Включил свои любимые песни, заряжающие, самые жесткие. Все время в зеркало себя говорил: «Никита, давай сделаем один день потерпеть, три забега потерпеть, и все, и потом всю жизнь кайфовать, всю жизнь получать от этого удовольствие»;

«Есть немного недосказанность, но на самом деле, хоть я и заряжался на олимпийское золото, но все равно был план минимум взять медаль. Тем более серебряная, это такой где-то среднячок, средний план выполнил, и поэтому я рад», — сказал Никита.

Филиппов понял, что на его груди будет красоваться медаль, когда начал обгонять швейцарского спортсмена Арно Лита. Он удачно открыл для российского ски-альпиниста внутреннюю линию трассы.

«И мне не пришлось по внешнему радиусу оббегать. Внешний был там немного засыпан снегом. А внутренне там как раз лыжня была хорошая. И вот так вот я перед ним, рядом с ним проскочил, выдал все, что можно», — отметил Филиппов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Филипов завоевал серебро Олимпиады в спринте по ски-альпинизму. Он преодолел дистанцию за 2 минуты 35,55 секунды. Победу в дисциплине одержал испанец Ориоль Кардона Коль, опередивший россиянина чуть более чем на полторы секунды. Замкнул тройку лидеров представитель Франции Тибо Ансельме. На счету Филиппова уже 23 победы на чемпионатах России, а в январе этого года он дважды становился бронзовым призером на этапах Кубка мира.

