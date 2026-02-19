В столице начался отбор в Большую арктическую экспедицию

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Школьники и студенты отправятся на мыс Челюскин летом.

В столице стартовал отбор школьников и студентов колледжей в возрасте от 15 до 21 года для участия в Большой арктической экспедиции, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В этом году мы в шестой раз дадим возможность школьникам и студентам колледжей принять участие в Большой арктической экспедиции. Ежегодно в отборе участвуют более 10 тыс. юных москвичей. 14 самых подготовленных ребят отправятся на мыс Челюскин — самую северную точку Евразии», ― отметила заммэра.

Поездка состоится летом. Участники разделятся на два отряда: первый займется благоустройством мемориального кладбища полярных летчиков и зимовщиков, второй будет изучать флору и фауну побережья Северного Ледовитого океана.

«К проекту присоединился Государственный архив России: участники получат доступ к уникальным документам об истории освоения Арктики и представят творческие проекты. Так экспедиция объединяет волонтерскую миссию, практическую науку и дух приключений», — уточнила Ракова.

Кандидатам предстоит пройти несколько этапов отбора: выполнить задания арктической олимпиады в «Московской электронной школе», справиться с туристическими испытаниями, разработать научные проекты и принять участие в учебно-тренировочных сборах.

Большую арктическую экспедицию с 2018 года организуют центр дополнительного образования «Лаборатория путешествий» и Департамент образования и науки Москвы. Руководит экспедицией известный полярный путешественник Матвей Шпаро.