Считала лучшим вариантом: женщина изнасиловала* и утопила четырехлетнюю падчерицу

Теперь она думает об этом каждый день.

В ЮАР 26-летнюю учительницу признали виновной в умышленном убийстве и изнасиловании* четырехлетней падчерицы. Об этом сообщает Mirror.

Трагедия произошла, когда девочка осталась под присмотром мачехи, пока ее отец был на собеседовании. Девушка заподозрила избранника в измене и решила ему отомстить.

«Ты разбил мне сердце, я разобью твое», — написала она в вечер убийства мужу.

Вернувшись домой, отец обнаружил дочь мертвой. Патологоанатом установил, что перед гибелью ребенка дважды изнасиловали, введя небольшой предмет. Затем девушка утопила падчерицу, сев на нее в ванне и удерживая голову под водой.

В суде злоумышленница заявила, что сожалеет о произошедшем и думает об этом почти каждый день. Однако там же она призналась, что в тот момент считала смерть лучшим вариантом для девочки, чем жизнь с ее отцом.

Девушка также сообщила, что после того, как ребенок потерял сознание, она оставила его в ванне с включенным краном холодной воды.

Убийца утверждает, что на момент убийства страдала пограничным расстройством личности, но полностью осознавала свои действия. Причиной произошедшего она называет ссору с отцом девочки из-за его измен, а последней каплей стала его просьба прекратить допросы.

Суд в провинции Гаутенг продолжает вынесение приговора. Отец погибшей считает, что справедливости, которую он добивается для дочери, не существует ни в этом мире, ни в этой жизни.

