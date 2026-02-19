Владимир Путин назвал Мадагаскар одним из главных партнеров России в Африке

Путин: Мадагаскар является одним из важных партнеров России в Африке

Российский лидер пообещал помочь республике справиться с последствиями мощных циклонов.

Мадагаскар является для России одним из ключевых партнеров в Африке. Об этом заявил президент Владимир Путин во время переговоров со своим коллегой из Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной.

«Сейчас я могу констатировать, что Мадагаскар является одним из важных партнеров в Африке», — сказал российский лидер.

Стороны обсудили планы по расширению сотрудничества в сферах энергетики, геологоразведки, сельского хозяйства, здравоохранения и гуманитарных связей.

Микаэль Рандрианирина поблагодарил за приглашение и подтвердил готовность Мадагаскара перейти на более глубокий этап взаимодействия с Россией.

Одной из главных тем беседы стала помощь Мадагаскару в ликвидации последствий разрушительных циклонов. Стихия унесла десятки жизней и разрушила инфраструктуру. Владимир Путин выразил соболезнования и заверил, что Россия приложит все усилия, чтобы помочь республике.

