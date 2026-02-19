Во имя справедливости: как прошло выступление Путина на совещании судей

Фото, видео: © РИА Новости/Валерий Шарифулин; 5-tv.ru

Президент обратил особое внимание, что никакие технологии не заменят человека в правосудии.

Заменит ли искусственный интеллект российских судей? Эту тему затронули сегодня на совещании с участием президента РФ Владимира Путина. Дело в том, что в стране сейчас нехватка судей — дефицит около 15%. А на тех, кто работает в системе, приходится высокая нагрузка.

Придут ли в этом случае на помощь новые технологии и почему вор не всегда должен сидеть в тюрьме — знает корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Это уже традиция. Президент встречается с судьями каждый год. На таких совещаниях звучит не только сухая статистика — сколько рассмотрели дел, споров или вынесли приговоров. Владимир Путин всегда подчеркивает, насколько важна эта непростая профессия судей, и какую эти люди играют роль в стабильности государства.

Перед Владимиром Путиным — главные юристы страны, и задачи перед ними стоят соответствующие.

«Трудно предсказать, что будет завтра. Но бесспорно, что во всяком случае сегодня, никакие технологии не заменят судью. Решения судов касаются судеб людей, и они должны приниматься человеком», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Отдельно Владимир Путин остановился на продолжении гуманизации уголовного правосудия. В СИЗО подозреваемых стали отправлять меньше — почти на 6%. Чаще их отправляют под домашний арест. И этот вопрос президент просит и дальше держать на контроле.

«Ну, конечно, как и в известном фильме было сказано, мы помним, „вор должен в тюрьме“, но есть нюансы. За какие-то небольшие правонарушения сразу забирать человека за решетку? Не всегда это обосновано. Конечно, самое главное, мы это хорошо с вами знаем, со скамьи университетской, институтской, самое главное что? Чтобы наказание было неизбежным. А вот вопрос, касающийся того, какое это должно быть наказание, это как раз ваш вопрос», — обратил внимание Путин.

Прошлый год запомнился громкими процессами. Одно из резонансных — дело народной артистки РФ Ларисы Долиной, которое сначала обрушило рынок вторичного жилья. Но в итоге Верховный суд расставил все по своим местам. На этом акцентировал внимание в свое докладе председатель Верховного суда Игорь Краснов.

«Широкое обсуждение вызывает дела об оспаривании сделок с жильем граждан, в том числе совершенных под влиянием обмана. По моему поручению в текущем году, полугодии уже даже, Верховным судом будут подготовлены направленные на наведение порядка в данной сфере», — отметил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.

Уже завершилась интеграция в нашу систему судов Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик,. По словам Светланы Трифоновой, председателя Верховного суда ЛНР, все прошло гладко, но проблемы есть.

«Суды сформированы. Да, какие-то суды еще не полностью укомплектованы по ряду объективных причин. То здание там разрушены, то не хватает пока судей», — отметила председатель Верховного суда ЛНР Светлана Трифонова.

Об этом же говорил и Владимир Путин. Но вместе с этим отметил, что нужно понимать, в каких условиях работают люди.

«Судьи, работающие на этих территориях, а также в приграничных Белгородской, Курской областях трудятся в сложных условиях, связанных с риском для жизни подчас, проявляют лучшие профессиональные и человеческие качества. И я хочу вот с этой трибуны в вашем присутствии поблагодарить всех за преданность своей профессии. за преданность служению своему делу», — подчеркнул президент.

В судебной системе новый тренд. И это не цифровизация, которая процедуры делает прозрачными и доступными, хотя она тоже есть. Тенденция к сокращению количества рассмотренных дел. На 30% по сравнению с 2024 годом.

«Этому в том числе способствовал вступивший в ноябре прошлого года новый внесудебный порядок взыскания налоговых долгов с физических лиц», — отметил Краснов.

Но несмотря на все преобразования, оптимизацию работы, президент поручил уделять пристальное внимание защите интересов участников СВО и членов их семей, многодетных граждан, людей с ограниченными возможностями и других социально незащищенных категорий. И назвал ключевую составляющую работу судов — справедливость.

