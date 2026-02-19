Угодили в «Царскую империю»: как искали попавших в секту сестер Марину и Ирину

Фото, видео: 5-tv.ru

Девочки пропали по пути в школу, поиски вели в нескольких регионах страны.

Новый поворот в истории с пропавшими в Петербурге девочками. Их искали больше недели и вот нашли во Владимирской области вместе с матерью-сектанткой. Адепты «Царской империи» считают, что совсем скоро наступит конец света, а личные документы, образование и медицина — абсолютное зло.

До сих пор ни один российский суд не признал эту организацию запрещенной. Как проходили поиски сестер — расскажет корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Владимирская область. Поселок Вольгинский. Именно здесь спустя неделю поисков, которые охватили сразу пять регионов страны, следствие ставит точку в громком деле. Сестры Жвалевы найдены.

Хозяйка квартиры, в которой нашли сестер — адепт «Русской православной церкви — Царская империя» Фотиния. Рядом — мать девочек Анна.

В этот дом Жвалевых привез человек, называющий себя Варфоломеем. В миру — Юрий Гончаров. С Анной он познакомился год назад в общине в деревне Айбаши. Связь поддерживали постоянно.

— Жвалева сообщила мне, что с двумя дочерями уехала от мужа и попросила меня подыскать ей жилье на некоторое время.

Документов у Гончарова нет. Как и у многих последователей «царя Зосимы» — сжег. Подписывать протокол отказался, указали как физическое лицо.

Сестры Жвалевы пропали неделю назад в Петербурге. Марине — 18. Ирине — 11 лет. Пошли в школу и не вернулись. После в интернете появилось вот это видео.

Отец уверен: выбор был не их. В эксклюзивном интервью «Известиям» Александр рассказал, что последние месяцы дочки и еще двое сыновей жили с ним. Мать в это время все глубже погружалась в новую веру.

«Вместо повседневных дел стали регулярные просмотры видео, молитвы утренние, дневные, вечерние, соблюдение постов как ей, так и детьми», — рассказал отец пропавших девочек Александр Жвалев.

Анна верила в «царя» и в пророчества о конце света. Так говорил он, самопровозглашенный митрополит и «правитель всея Руси» Зосима. В обычной жизни — Леонид Власов, рецидивист, судимый за разбой и мошенничество.

В феврале 2024 года Власова арестовали за пропаганду терроризма и создание организации, посягающей на права граждан. Но даже задержание «царя» не остановил общину. За два года — сотни новых адептов.

Пророк — есть, царь — есть, митрополит есть. А вот храма не было. Построили за счет средств адептов, в честь «царя» Зосимы. Правда, потом решили переделать в общежитие, теперь здесь живут мужчины.

Ульяновск, Владимир, Нижний Новгород, Ростов — адепты Власова везде оставляют свой след. Секта пустила корни даже в Москве и Петербурге. Но и этого «царю» мало: его влияние распространилось на Молдавию и Украину, где на фоне общего хаоса подобные организации чувствуют себя максимально вольготно.

«Таким образом люди, которые приходят в эту секту, они стремятся отдалиться от мира, они уезжают на задворки, они увозят с собой своих детей. И собственно говоря, последний пункт -это то, за что сейчас, наконец-то, можно зацепиться в попытке что-то с этой сектой сделать», — сказала консультант российской Ассоциации членов Центра изучения религии и сект Анна Сысоева.

Сестрам Жвалевым повезло — до Айбашей они не добрались, после всех действенных действий их вернут отцу. Впереди — сложная работа. Марина — совершеннолетняя, а Ирина — подросток, и просто запретить им верить уже не получится.

«Им нужны объяснения, им нужно чтобы разжевали это все. Рассказали, что ты умная, ты все поймешь. Давай я тебе объясню. Твоя мама хорошая, она тебя очень любит, но она ошиблась. Объяснить честно, открыто. Что это в реальной жизни бывает, что это опасно», — отметила кризисный психолог Ангелина Сурина.

В опасности сегодня еще десятки детей. Во время последнего рейда журналисты видели, как силовики выводят взрослых — и вместе с ними несовершеннолетних. Они крепко держатся за родителей. Смотрят на них с доверием. И верят каждому их слову. И это — самое страшное.

