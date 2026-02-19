Падение короны: какую роль сыграл Вашингтон в задержании экс-принца Эндрю

Фото, видео: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images; 5-tv.ru

Младшему сыну Елизаветы II может грозить пожизненное заключение на фоне скандалов с файлами Эпштейна.

Свой 66-й день рождения в тюремной камере, возможно, отметит родной брат короля Великобритании. Скандального бывшего принца Эндрю взяли под стражу. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. И все это на фоне бесконечных файлов Эпштейна, из-за связей с которым его и лишили всех титулов. Корреспондент «Известий» Мария Коровина о том, какие еще эпизоды вскрылись в биографии экс-герцога.

— Срочные новости. Полиция Темз-Вэлли сообщает, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан.

— Это поразительно драматичная новость. Это чрезвычайно серьезно.

Восьмой в очереди на трон даже после демонстративного лишения титулов. И потенциально — первый в истории из королевской семьи за решеткой. Эндрю, уже не принц и даже не герцог, а тот, за кем сегодня приехали аж шесть полицейских машин. На его 66-летие. Мрачная магия цифр и точка невозврата для монаршей семьи.

«Этот скандал стал возможен именно потому, что за членами королевской семьи практически отсутствует надлежащий контроль. Мне тут сказали: если бы вы захотели отмывать деньги, вы бы сделали это через королевскую семью», — отметил британский королевский биограф Эндрю Лоуни.

Дальше — обыски в Беркшире и Норфолке. Подозрения в злоупотреблении служебным положением. Считается, что именно младший брат короля сливал секретную информацию закадычному другу Джеффри Эпштейну, когда работал торговым представителем королевства в США. В перерывах между махинациями весьма вероятно тайно возил в Букингемский дворец секс-рабынь, с подачи того же Эпштейна.

«Очевидно, это начало настоящего падения для бывшего любимого сына покойной королевы Елизаветы. Напомню, именно королева выписала чек, чтобы помочь своему сыну выбраться из сложной ситуации», — сказал французский журналист Патрик Сос.

Чек на кругленькую сумму тогда пришлось выписать американке, которая обвиняла Эндрю в сексуальном насилии. На вилле Эпштейна.

— Думаете ли вы, что принц Эндрю когда-нибудь понесет ответственность?

— Я сделаю все возможное. Столько доказательств, благодаря которым эти люди могли бы отправиться в тюрьму на всю жизнь.

Вскоре после этих слов девушка погибла. Разумеется, при сомнительных обстоятельствах. Весь мир скосился в сторону Виндзорского дворца. Особенно Вашингтон. Идеальная мишень из почти бесконечного списка Эпштейна готова.

«В деле Эпштейна больше никому обвинения не предъявлялись. И даже здесь формулировки довольно расплывчатые. США могут играть определенную роль, но, я уверен, это происходило при консультациях с правительством Великобритании», — считает политолог Эрл Расмуссен.

Формула — сбросить с парохода истории токсичный актив — необычайно близка английскому сердцу. И вот уже Карл III готов сотрудничать со следствием, а премьер Стармер разве что не рвется давать показания.

«Любой, кто располагает какой-либо информацией, должен дать показания. И независимо от того, касается это Эндрю или кого-либо еще», — сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Кто первый на выход в этой большой политической игре еще раз напомнили американские конгрессмены. Имя Эндрю в контексте зловещих правонарушений произносили не раз.

«Эти две фотографии могут быть более чем достаточным основанием для начала расследования в отношении бывшего принца Эндрю», — заявил конгрессмен США Тед Лью.

Не принц, а пешка — титул неофициальный и совсем не почетный. Зато реалистичный: при нынешней расстановке фигур на доске, которыми управляют из Белого дома. Реальна и тюремная камера. За неправомерное поведение на государственной службе, согласно британским законам, в крайних случаях — и возможно, это именно он — грозит пожизненное заключение.

