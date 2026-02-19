«Очень был нацелен на медаль»: Прохорова о серебре Филиппова на ОИ-2026

Фото, видео: Instagram*/filippov.nikita1; 5-tv.ru

Медаль стала реализацией заранее поставленной цели спортсмена.

Серебро на Олимпиаде-2026 стало выполнением плана для Никиты Филиппова. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала ски-альпинистка и лыжница Варвара Прохорова.

Участница международных соревнований по ски-альпинизму сдержанно, но с большой внутренней радостью прокомментировала успех партнера по команде на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.

По ее словам, серебряная медаль стала реализацией заранее поставленной цели спортсмена. Прохорова отметила, что Филиппов изначально настраивался на призовое место и последовательно шел к этому результату.

«На самом деле, это был его план. Я реагировала сдержанно, но внутри очень радовалась, не знаю, так с замиранием сердца», — рассказала собеседница.

Особенно рады в команде тому, что олимпийский дебют Филиппова сразу принес стране первую награду на Играх.

«Мы очень рады, что наш дебютировал, и именно с такой положительной ноты, с первой медали для России. Никита был очень нацелен именно на медаль, поэтому рады, что он воплотился», — подытожила Варвара.

До этого, как писал 5-tv.ru, Филиппов завоевал серебро в спринте по ски-альпинизму, показав результат две минуты 35,55 секунды. Победу одержал испанец Ориоль Кардона Коль, который опередил россиянина чуть более чем на полторы секунды. Бронзовым призером стал представитель Франции Тибо Ансельме.

Эта награда стала для России первой на Олимпиаде-2026 в Италии. Ски-альпинизм в текущем году дебютировал в олимпийской программе, и Филиппов является единственным российским спортсменом в данной дисциплине.

В активе спортсмена — 23 победы на чемпионатах России. Он также дважды поднимался на пьедестал этапов Кубка мира, завоевав бронзовые награды в январе.

Всего в Играх в Италии участвуют 13 российских спортсменов. Соревнования продлятся до 22 февраля.

