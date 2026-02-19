Лучше любого гендиректора: глава OpenAI о скором появлении сверхинтеллекта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Первые поколения такого ИИ смогут разработать в течение ближайших нескольких лет.

Искусственный сверхинтеллект в перспективе сможет выполнять обязанности генерального директора крупной компании эффективнее любого человека. Такое мнение высказал глава Open AI Сэм Альтман во время саммита по искусственному интеллекту (ИИ) в Индии.

«Уже точно лучше, чем я — и проводить исследования лучше, чем наши лучшие ученые», — добавил глава OpenAI.

По его оценке, на одном из этапов развития подобные системы смогут не только управлять корпорациями лучше действующих руководителей, но и проводить научные исследования на уровне, превосходящем возможности ведущих специалистов.

К тому же Альтман допустил, что первые поколения сверхинтеллекта могут появиться уже в течение ближайших нескольких лет, если нынешние темпы развития технологий сохранятся.

«При нынешней траектории развития мы считаем, что до появления первых версий настоящего сверхинтеллекта осталось всего пара лет», — сказал он.

При этом специалист подчеркнул, что стремительный прогресс в сфере ИИ требует осторожности. По словам главы компании, технологии не раз преподносили неожиданные результаты, и в будущем масштаб таких «сюрпризов» может оказаться еще больше. Он отметил важность взвешенного подхода к открытиям, сделанным с помощью ИИ, поскольку даже самые обоснованные прогнозы могут оказаться неточными.

«Мы понимаем, что с такими мощными технологиями люди хотят получить ответы. Но важно скромно относиться к тому, чего мы не знаем, и всегда помнить, что иногда наши лучшие предположения оказываются неверными», — подчеркнул эксперт.

Также Альтман обратил внимание на нерешенные вопросы интеграции сверхинтеллекта в общественную и политическую жизнь. Среди потенциальных рисков он назвал возможность использования продвинутых ИИ-систем авторитарными режимами, а также применение технологий в новых форматах военных конфликтов. В этой связи, как отметил специалист, международному сообществу может потребоваться специальный координирующий орган по аналогии с МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), который занимался бы вопросами глобального регулирования и быстрого реагирования в сфере ИИ.

