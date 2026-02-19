Пик снегопада в Москве пройден: циклон смещается на север

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Синоптики предупреждали о ветре с порывами до 17 метров в секунду.

Пик снегопада в Москве уже позади. Об этом сообщило информагентство РИА Новости со ссылкой на данные синоптиков.

Балканский циклон, который принес сильные осадки и порывистый ветер, пришел на территорию России 19 февраля. Наиболее интенсивный снег в Москве ожидался в промежутке с 9–10 до 16–17 часов. После этого, по оценкам метеорологов, осадки должны были ослабнуть, однако полностью прекратиться они смогут лишь к утру пятницы, 20 февраля.

К тому же синоптики предупреждали о ветре с порывами до 17 метров в секунду.

В тот же день, как писал 5-tv.ru, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за сутки в городе может выпасть свыше 70% месячной нормы осадков, что является аномально большим объемом снега. Однако российская столица была готова к зимней непогоде.

Позднее стало известно, что южный циклон постепенно покинет Центральный федеральный округ и сместится в северные регионы страны. Руководитель прогностического центра Александр Шувалов в беседе с РИА Новости отметил, что в северных областях интенсивность осадков будет значительно ниже, чем в Москве, Подмосковье и соседних регионах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.