Стал известен срок, который грозит экс-принцу Эндрю

Во время обысков у него нашли таинственную папку.

В Великобритании бывшему принцу Эндрю Маунтбаттен-Виндзору может грозить высшая мера наказания в виде пожизненного лишения свободы из-за правонарушений, которые он совершил в статусе государственного служащего. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно информации Королевской прокурорской службы, инкриминируемое злоупотребление служебным положением относится к категории деяний, рассматриваемых исключительно судьей в Королевском суде по обвинительному акту.

Задержание представителя монаршей династии произошло 19 февраля, непосредственно в день его рождения. Сотрудники правоохранительных органов сначала оцепили резиденцию Эндрю, после чего взяли его под стражу.

Причиной для таких радикальных мер стало ненадлежащее поведение во время несения госслужбы.

Ранее британские СМИ сообщали, что во время обысков в резиденциях, связанных с Эндрю, сотрудники полиции изымали документы и цифровые носители. Очевидцы заметили, как один из офицеров покидал территорию с папкой в руках, содержимое которой официально не раскрывается.

После ареста бывшего принца увезли в неизвестном направлении. Правоохранительные органы не уточняют, в каком именно подразделении он содержится, ссылаясь на действующие процессуальные нормы.

Следственные действия продолжаются в нескольких графствах, а изъятые материалы проходят детальную проверку. Дело уже называют одним из самых резонансных в современной истории британской монархии.

