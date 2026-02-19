«Времени мало»: МАГАТЭ предложило пути для решения конфликта между США и Ираном

Фото: imago images/Xinhua/ТАСС

Агентство пытается найти баланс, который устроил бы обе стороны

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предложило Вашингтону и Тегерану конкретные пути решения спора вокруг иранской ядерной программы. Об этом глава агентства Рафаэль Гросси заявил в интервью Bloomberg.

«Времени не так много, но мы работаем над чем-то конкретным», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси подтвердил, что уже провел встречу с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Он также отметил, что любая политическая сделка невозможна без жесткого контроля со стороны агентства.

Сейчас МАГАТЭ пытается найти баланс, который устроил бы обе стороны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Женеве завершился второй раунд непрямых консультаций между Ираном и США по ядерной программе. Глава иранской делегации Аббас Аракчи заявил, что переговоры были конструктивными и позволили продвинуться по ряду ключевых направлений. Участники обсудили предложения по ядерному досье и планируют перейти к обсуждению сути возможной договоренности.

