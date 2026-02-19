Негигиенично и неэтично: SHAMANа призвали попросить прощения у «батюшки Байкала»

Эколог Аликина: SHAMAN должен извиниться перед Байкалом за то, что лизнул его

Фото: Telegram/SHAMAN/shaman_channel

Вместо того чтобы лизать водоем, артист мог бы сделать для него что-то более полезное.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, должен извиниться перед Байкалом за то, что облизал его. Такое мнение выразила эколог, участница межрегиональной группы «Народные инициативы — Общественный контроль» Любовь Аликина в беседе с Национальной службой новостей.

По словам Аликиной, лизать озеро негигиенично и неэтично. Эколог добавила, что это никак не угрожает здоровью Ярослава, поскольку он не лизал лед там, где, например, находятся очистные стоки или следы машин.

«Но Шаман не подумал, что язык можно приморозить. И для Байкала это не совсем приятно. Главное в этой ситуации, что он Байкал оскорбил этим. Ты батюшке Байкалу поклониться должен, попросить у него прощения за то, что ты сделал. Шаман для морального здоровья себе хуже сделал», — заявила Аликина.

Любовь Аликина подчеркнула, что исполнитель хита «Я русский» вместо этого перформанса мог бы сделать что-то действительно полезное для Байкала. По словам эколога, у озера есть проблемы с экологией и они могут усугубиться.

Ранее сообщалось, что SHAMAN удивил поклонников необычным способом знакомства с природой Сибири. В своем Telegram-канале артист опубликовал видео, на котором он лижет замерзшую поверхность озера Байкал. Ролик мгновенно стал вирусным, собрав почти тысячу комментариев. Реакция поклонников разделилась: от восхищения до шутливых предостережений.

